Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı Güncel Haberler JİNYUN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinyun ilçesinde tüm Çinlilerin ortak atalarından biri olarak kabul edilen Sarı İmparator'u anmak için büyük bir tören düzenlendi, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cui Li/Xinhua) JİNYUN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinyun ilçesinde tüm Çinlilerin ortak atalarından biri olarak kabul edilen Sarı İmparator'u anmak için büyük bir tören düzenlendi, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cui Li/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Güncel Haberler

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