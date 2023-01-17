Çin'de Sanayi Üretimi 2022'de Büyümeyi Sürdürdü

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki sanayi üretimi, yüksek teknoloji ve ekipman imalat sektörlerinin sağlam performans sergilemesiyle, 2022 yılında büyümesini sürdürdü.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki sanayi üretimi, yüksek teknoloji ve ekipman imalat sektörlerinin sağlam performans sergilemesiyle, 2022 yılında büyümesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verileri, önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretiminin 2022 yılında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında arttığını gösterdi.

NBS Başkanı Kang Yi düzenlenen basın toplantısında, ülkenin sanayi sektörünün, ülke ekonomisinin "temel taşı" olmaya devam ettiğini söyledi.

Kang, sanayi sektörünün ekonomik büyümeye olan katkı oranının ise yüzde 36'ya ulaştığını belirtti.

Yetkili, Çin'in toplam katma değerli endüstriyel üretiminin 40,2 trilyon yuana (yaklaşık 6 trilyon ABD doları) ulaştığını, imalat sektörünün üretiminin ise 33,5 trilyon yuana çıktığını ve her ikisinin de dünya genelinde birinci sırada olduğunu ifade etti.

Sektör rakamlarının dağılımı, madencilik sektöründeki üretimin geçen yıl yüzde 7,3, imalat sanayindeki üretimin ise yüzde 3 arttığını gösterdi.

Özellikle yüksek teknoloji imalatı ve ekipman imalatı sektörleri, her ikisi de genel endüstriyel üretim büyümesinin üzerinde sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 5,6'lık sıçramalarla güçlü büyüme ivmesi kaydetti.

Mülkiyete göre, devlet kontrolündeki işletmelerin üretimi 2022'de yüzde 3,3, özel sektörün üretimi ise yüzde 2,9 arttı.

Ürün tipleri bakımından, yeni enerjili araç üretimi 2022'de önceki yılın aynı dönemine yüzde 97,5 ile en belirgin artışı kaydetti.

Sanayi üretimi, her biri en az 20 milyon yuan yıllık ana iş cirosu olan büyük işletmelerin faaliyetleriyle ölçülüyor.

Buna göre NBS, sanayi üretiminin sadece Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,3, Kasım ayına göre ise yüzde 0,06 artış gösterdiğini belirtti.