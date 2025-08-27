Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları Yüzde 1,7 Azaldı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının söz konusu dönemde 4,02 trilyon yuana ulaştı.

Büyük sanayi şirketlerinin karları temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı. Düşüş hızı hazirana kıyasla 2,8 yüzde puan geriledi. Verilere göre imalat sektöründeki büyük firmaların karları temmuzda yüzde 6,8 artarak hazirandaki yüzde 1,4'lük artışın üzerine çıktı.