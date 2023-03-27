Çin'de Sanayi Kuruluşlarının Karlarında İlk İki Ayda Düşüş Yaşandı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Pazartesi günü açıklanan veriler, ülkedeki büyük sanayi kuruluşlarının yılın ilk iki ayında karlarında düşüş yaşadıklarını ancak talebin artmaya devam etmesi durumunda gözle görülür bir toparlanma olabileceğine ilişkin...

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Pazartesi günü açıklanan veriler, ülkedeki büyük sanayi kuruluşlarının yılın ilk iki ayında karlarında düşüş yaşadıklarını ancak talebin artmaya devam etmesi durumunda gözle görülür bir toparlanma olabileceğine ilişkin işaretler olduğunu gösterdi.

NBS, yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,91 milyon ABD doları) ana işletme geliri olan sanayi şirketlerinin toplam karının, ilk iki ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 düşüşle yaklaşık 887,21 milyar yuana ulaştığını açıkladı.

NBS istatistikçisi Sun Xiao, gelirlerin ilk iki ayda henüz tamamen toparlanamayan piyasa talebinden etkilenerek maliyetlerden daha fazla düştüğünü, fabrika çıkış fiyatlarının da düşerek karda daralmaya yol açtığını söyledi.

NBS verileri sanayi şirketlerinin birleşik gelirlerinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşüşle 19,3 trilyon yuana gerilediğini, işletme maliyetlerinin ise yüzde 0,2 azaldığını gösterdi.

Verilere göre, enerji üretimi ve tedarik sektörü, artan endüstriyel üretimin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 53,1 kar artışı bildirirken, madencilik sektörü yüzde 0,1 düşüş yaşadı.

Artan tüketim, tüketici ürünleri şirketlerinin karda yaşadıkları düşüşün Aralık ayına göre yüzde 13,4 oranında daralmasına yardımcı oldu. Tütün endüstrisi sektörü yüzde 9,6, içki, çay ve içecek sektörü ise yüzde 2,4 oranında kar artışı kaydetti.

Sun'a göre, elektrikli makine sektöründe yaşanan yüzde 41,5 kar artışına yol açan elektrikli pil ve fotovoltaik ekipman satışları sayesinde gelişmekte olan sektörler sağlamlığını korudu.

Sun, ekonomik faaliyetlerin toparlanması ve piyasa talebinin konsolide olmasıyla, sanayi karının yakın gelecekte kademeli olarak artacağını sözlerine ekledi.