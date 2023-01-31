Çin'de Sanayi Kuruluşları 2022'de Gelir Artışı Kaydederken, Karlarda Düşüş Yaşandı

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi veriler, ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarının, 2022 yılında gelir açısından istikrarlı büyüme göstermesine karşın, beklentilerin üzerinde etkili olan belli faktörler ve yüksek mukayese tabanı nedeniyle karda düşüş...

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi veriler, ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarının, 2022 yılında gelir açısından istikrarlı büyüme göstermesine karşın, beklentilerin üzerinde etkili olan belli faktörler ve yüksek mukayese tabanı nedeniyle karda düşüş yaşadıklarını gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) olan sanayi kuruluşlarının birleşik gelirlerinin, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttığını belirtti.

NBS verileri, bu dönemde kuruluşların toplam karının bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8,4 trilyon yuan olduğunu ortaya koydu.

Kıdemli NBS istatistikçisi Zhu Hong, karlardaki daralmaya rağmen, 2022 yılında kar yapısındaki iyileşmeye vurgu yaptı.

Zhu, çelik ve petrol işleme gibi birkaç sektördeki keskin düşüşler hariç tutulduğunda, 2022 yılındaki genel kar büyümesinin 5,6'ya yükseldiğini belirtti.

Bu dönemde toplam 41 büyük sektörün 21'inde kar artışı kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde kar artışı kaydeden sektör sayısı 20 idi.

Petrol ve gaz işleme sektörünün karı bir önceki yıla göre 1,1 kat artarken, elektrik ve ısı enerjisi üretim ve tedarik sektörleri ile kömür madenciliği ve yıkama sektörleri sırasıyla yüzde 86,3 ve yüzde 44,3 kar artışı bildirdi.

Zhu, ekipman üretimi ve temel tüketim mallarının bu dönemde öne çıkan sektörler olduğunu söyledi.

Veriler, sürdürülebilir toparlanmayla, ekipman üretim sanayinin toplam karının yıllık bazda yüzde 1,7 arttığını gösterdi. Sektör, 2022 yılında sanayiye genel anlamda ivme sağlayarak ülkenin toplam sanayi karının üçte birinden fazlasına katkıda bulundu.

Öte yandan Zhu'ya göre, büyüme yanlısı politikaların pazar talebini artırması nedeniyle temel tüketim malları şirketlerinin karı da istikrarlı artış gösterdi. Hareketlenen piyasa sayesinde, alkollü içki, çay ve tütün üreticileri 2022 yılında karda hızlı büyüme kaydetti.

2022 yılında karda görülen azalmaya rağmen, Çin'in Kovid gölgesinden çıkmaya başlamasıyla, işaretler, ülkedeki sanayi kuruluşlarının karlarını artırmak için doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Salı günü açıklanan veriler, Çin'in imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksinin, büyük alt endekslerin artış kaydetmesiyle art arda üç ay yaşanan daralmanın ardından Ocak 2023'te genişleme bölgesine sıçradığını gösterdi.

Ancak Zhu, şirketleri, nispeten yüksek maliyetler, ayrıca iç ve dış ortamlardaki belirsizlikler de dahil olmak üzere güçlüklere karşı uyardı.

Zhu, bir sonraki adım olarak, 2023 yılında sanayi ekonomisinde genel bir yükseliş yakalamak amacıyla, pandemi müdahalesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı daha iyi koordine etme, pazara yönelik güveni artırma, iç efektif talebi proaktif şekilde genişletme ve sanayi firmalarına kar toparlama temelini güçlendirme yönünde çağrıda bulundu.