Çin'de Sahile Vuran Yunus Tedavi Edilip Denize Bırakıldı

Çin'in güneyindeki Hainan'da karaya vuran bir yunus üç saat süren kurtarma operasyonu sonrasında denize bırakıldı.

Çin'in güneyindeki Hainan'da karaya vuran bir yunus üç saat süren kurtarma operasyonu sonrasında denize bırakıldı.

Eyalet itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yunus, Cuma günü yerel saatle 13.00 sıralarında Changjiang Li Özerk İlçesi'ndeki bir iskelenin yakınında, sığ sularda karaya vurmuş halde bulundu. İlçenin itfaiye teşkilatı personeli ve yerel profesyonel deniz kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine gelip yunusu kıyıya taşıdı.

Kurtarma ekibi, 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki yunusta resiflerin yol açtığı kesikler olduğunu ancak ölümcül bir yarasının olmadığını belirtti.

Üç saat süren kurtarma operasyonu ve tedaviden sonra yunus, kıyı şeridinin yaklaşık 18,5 kilometre açığına götürülerek denize bırakıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)