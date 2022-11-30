Çin'de Sağlıktan Sorumlu Yetkililer, Kovid-19'un Neden Olduğu Rahatsızlıkları Azaltma Sözü Verdi

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Sözcüsü mi Feng Salı günü düzenlenen basın toplantısında, yetkililerin Kovid-19 salgının insanlara verdiği rahatsızlığı azaltmak için ellerinden geleni yapacağını söyledi.

Tüm bölgelerin salgını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen Mi, nükleik asit testleri ile epidemiyolojik araştırmalara dayalı olarak riskli alanların doğru şekilde belirlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ve Kovid-19'un halka verdiği rahatsızlığı azaltmak için buralarda salgının kontrolü adına yapılan kapalı yönetim uygulamasının mümkün olan en kısa sürede uygulanması ve kaldırılması gerektiğini söyledi.

Mi, Kovid-19 hastalarının bilime dayalı olarak sınıflandırılmasının ve tedavisinin, ayrıca çocukların, yaşlıların ve kronik hastalıkları olanların uygun şekilde tedavi edilmesinin ve bakımının önemini de vurguladı.

Sözcü, aşırı sıkı kontrol önlemlerinin sürekli olarak elden geçirilmesi ve halkın makul taleplerine zamanında cevap verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nin üst düzey yetkilisi Cheng Youquan, aynı basın toplantısında, Kovid-19 salgınlarının artık ülkenin büyük bir bölümünü etkileyerek hızla geliştiğini söyledi.

Cheng, "Bazı bölgeler Kovid-19'un önemli ölçüde yeniden canlanması riskiyle, diğerleri ise son üç yılın en karmaşık ve ciddi durumuyla karşı karşıya" dedi.

Cheng, yakın zamanda açıklanan optimize edilmiş 20 müdahale önlemini tam olarak uygulamanın ve ülkenin Kovid-19 kontrol protokollerinin dokuzuncu versiyonuna bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Cheng, yerel makamların aşırı sıkı salgın kontrol önlemlerini frenlemek için özel ekipler kurduğunu ve Devlet Konseyi'nin Kovid-19 ile mücadelede ortak önleme ve kontrol mekanizmasının halk tarafından verilen dilekçeleri aktif olarak işleme koyarak sorunları çözmek için ilgili departmanları uyardığını söyledi.