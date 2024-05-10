Çin'de sağanak yağışlar sonucu su baskınları
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınları meydana gelirken, bir anaokulunda çocuklar ve öğretmenlerden oluşan 172 kişi tahliye edildi.
1. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınları meydana gelirken, bir anaokulunda çocuklar ve öğretmenlerden oluşan 172 kişi tahliye edildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)