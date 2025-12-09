Çin'de Finans Şirketi Eski Yöneticisi Rüşvet Suçundan İdam Edildi
China Huarong International Holdings Limited şirketinin eski genel müdürü Bai Tianhui, rüşvetten suçlu bulunarak Tianjin'de idam edildi.
TİANJİN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'de rüşvetten suçlu bulunan China Huarong International Holdings Limited şirketinin eski genel müdürü Bai Tianhui salı günü idam edildi.
İnfaz, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ndeki bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel