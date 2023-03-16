Çin'de 'Robotların Robot Yaptığı' Akıllı Üretim Hattından Görüntüler

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Foshan kentinde "robotların robot yaptığı" akıllı üretim hattı, Ocak ayında faaliyete girmesinden bu yana çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Foshan kentinde "robotların robot yaptığı" akıllı üretim hattı, Ocak ayında faaliyete girmesinden bu yana çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Midea-Kuka Akıllı Üretim Sanayi Parkı'nda yer alan üretim hattı, ülkenin ağır yük robotları için ilk tam otomatik üretim hattı olma özelliğini taşıyor.

Tamamı 35 metre uzunluğunda olan hatta, 12 robot ve 6 otomatik yönlendirmeli araç kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)