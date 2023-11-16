Çin'de Robotik Kolun Aslan Dansı Performansı Beğeni Topladı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Aslan dansı yapan robotik kolun çeşitli görüntüleriÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde, bir robotik kolun büyük bir maharetle sergilediği aslan dansı performansı beğeniyle izlendi.
Aslan dansı yapan robotik kolun çeşitli görüntüleri
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde, bir robotik kolun büyük bir maharetle sergilediği aslan dansı performansı beğeniyle izlendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel