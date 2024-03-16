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Çin'de restoranda patlama

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Çin'in doğusundaki Huaian kentinde bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Restoranın bulunduğu binanın dış cephesinde büyük hasara yol açan patlamanın ardından soruşturma başlatıldı.

- Çin'de restoranda patlama

PEKİN - Çin'in doğusundaki Huaian kentinde bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Çin'de restoranlarda sıkça görülen ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan patlamalara bir yenisi daha eklendi. Huaian kentinde bir restoranda yerel saatle 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Restoranın bulunduğu binanın dış cephesinde büyük hasara yol açan patlamanın ardından Huaian yetkilileri yaptıkları açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Çin'in Hebei eyaletine bağlı Sanhe'de bulunan bir tavuk restoranında geçtiğimiz çarşamba günü bir patlama meydana gelmiş, 7 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralanmıştı. Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi olan Yinchuan kentinde ise geçtiğimiz yıl yine bir restoranda patlama meydana gelmiş, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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