Çin'de restoranda kadınların darbedildiği olayda 7 şüpheli ve 8 polis tutuklandı

Çin'in Hıbey eyaletinin Tangşan şehrinde 10 Haziran'da bir restoranda yemek yiyen kadınların kendilerine sarkıntılık eden bir adam ve yanındakilerce darbedildiği olayda 7 şüpheli ve 8 polis tutuklandı.

Çin'in Hıbey eyaletinin Tangşan şehrinde 10 Haziran'da bir restoranda yemek yiyen kadınların kendilerine sarkıntılık eden bir adam ve yanındakilerce darbedildiği olayda 7 şüpheli ve 8 polis tutuklandı.

Hıbey Halk Savcılığından yapılan açıklamada, ana şüpheli Çın Cizi ve diğerlerinin "kavga çıkarma, kasten yaralama, kamu düzenini bozma" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Çın'ın daha önce adam kaçırma ve saldırı suçlarından aranan bir kanun kaçağı olduğu, onunla bağlantılı 27 kişinin daha "mafya tipi suç örgütü" oluşturarak şiddet, alıkoyma, kasten yaralama, yasa dışı kumarhane işletme, soygun ve yasa dışı kazançları gizleme suçlarından soruşturulduğu belirtildi.

Bu arada Hıbey Eyaleti Komünist Parti Disiplin İnceleme Komisyonu, olayın yaşandığı Lubey ilçesi Kamu Güvenliği Bürosu Başkanı Ma Aycun'un olduğu 8 polisin, "soruşturmada görülen adli ve disiplin ihlalleri nedeniyle" tutuklandığı belirtildi.

Polisler, rüşvet ve yetkiyi suiistimal yoluyla mafya tipi örgütün suçlarını örtmekle suçlanıyor.

Tangşan'da 10 Haziran'da yaşanan olayda, barbekü restoranında yemek yiyen 4 genç kadın, çetenin ele başı olduğu belirtilen Çın'ın sarkıntılık girişimine karşılık vermesinin ardından saldırıya uğramıştı.

Kadınların, Çın ve restoranın sahibinin de aralarında olduğu grup tarafından darbedildiği olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerinin internette yayınlanması Çin'de infiale yol açmış, çete şiddeti ve kadına yönelik şiddet konusunda tartışmaları gündeme getirmişti.