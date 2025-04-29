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Çin'de Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Liaoning eyaletindeki bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesini istedi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yangın salı günü yerel saatle 12.25'te eyaletin Liaoyang kentinde meydana geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yangında yaralananların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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