Çin'de Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Liaoning eyaletindeki bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesini istedi.
BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Yangın salı günü yerel saatle 12.25'te eyaletin Liaoyang kentinde meydana geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yangında yaralananların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel