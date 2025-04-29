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Çin'de Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda meydana gelen yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 22 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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