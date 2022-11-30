Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Reşit Olmayan İnternet Kullanıcısı Sayısı 191 Milyon Oldu

Güncel Haberler

Çin'de Reşit Olmayan İnternet Kullanıcısı Sayısı 191 Milyon Oldu

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, ülkede reşit olmayan internet kullanıcılarının sayısı 2021'de 191 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, ülkede reşit olmayan internet kullanıcılarının sayısı 2021'de 191 milyona ulaştı. Bu istatistik, reşit olmayan Çinlilerin yüzde 96,8'inin internete erişebildiğini gösteriyor.

Çin Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi ve Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından ortaklaşa yayınlanan rapor, kentsel ve kırsal kesimden gruplar arasında internet erişim oranındaki uçurumun 2021'de genel olarak kapandığını ortaya koydu.

Video platformlarının reşit olmayanlar için önemli bir bilgi kaynağı haline geldiğini belirten rapora göre, bu yaş grubundakilerin dahil olduğu siber güvenlik olaylarının oranı 2020'ye kıyasla azaldı ve Çin'in siber güvenliği sürekli gelişme kaydetti.

Rapordaki veriler, eyalet düzeyindeki 31 bölgede bulunan ilk, orta, lise düzeyindeki okullar ile meslek lisesi öğrencilerini kapsıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title