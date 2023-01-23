Çin'de Rekor Soğuk: Eksi 53 Derece

HARBİN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin yerel meteoroloji bürosundan yapılan açıklamaya göre ülkenin en kuzeydeki kenti Mohe'de sıcaklık Pazar günü eksi 53 santigrat dereceye düşerek rekor kırdı.

HARBİN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin yerel meteoroloji bürosundan yapılan açıklamaya göre ülkenin en kuzeydeki kenti Mohe'de sıcaklık Pazar günü eksi 53 santigrat dereceye düşerek rekor kırdı.

Daha önce kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 52,3 santigrat dereceydi. Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'de sıcaklıklar üst üste üç gündür eksi 50 santigrat derecenin altında seyrediyor.

Yeni bir aşırı soğuk hava dalgasının Heilongjiang eyaletini vurmasıyla Büyük Khingan Sıradağları'ndaki çeşitli bölgelerde şimdiye kadarki en düşük sıcaklıklar kaydedildi.

Yıllık buz ve kar döneminin 8 aya kadar çıktığı Mohe'de yıllık ortalama sıcaklık eksi 3 santigrat derece dolayında seyrediyor.

Mohe Meteoroloji İstasyonu'ndan Xu Liling, Bahar Festivali süresince en yoğun seyahat döneminin yaşandığına dikkat çekerek düşük görüş mesafesinin trafik kazalarına yol açabileceğini hatırlattı, turistlere ve bölge sakinlerine kendileri sıcak ve güvende tutmaları tavsiyesinde bulundu.