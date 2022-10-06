Çin'de Pirinç Kurutan Köylüler
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QIANDONGNAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesine bağlı Hongyang köyünde pirinç kurutan köylüler görülüyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Xiaohai/Xinhua)
QIANDONGNAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesine bağlı Hongyang köyünde pirinç kurutan köylüler görülüyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Xiaohai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel