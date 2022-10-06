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Çin'de Pirinç Kurutan Köylüler

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Çin'de Pirinç Kurutan Köylüler

QIANDONGNAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesine bağlı Hongyang köyünde pirinç kurutan köylüler görülüyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Xiaohai/Xinhua)

QIANDONGNAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesine bağlı Hongyang köyünde pirinç kurutan köylüler görülüyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Xiaohai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 6 Ekim Güncel Haberler

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