Çin'de Pirinç Kurutan Köylüler Güncel Haberler QIANDONGNAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesine bağlı Hongyang köyünde pirinç kurutan köylüler görülüyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Xiaohai/Xinhua) QIANDONGNAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesine bağlı Hongyang köyünde pirinç kurutan köylüler görülüyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Xiaohai/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 6 Ekim Güncel Haberler

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