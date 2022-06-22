Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler HUAİAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Huaian'ın Hongze bölgesinde pirinç fidesi taşıyan çiftçiler görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua) HUAİAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Huaian'ın Hongze bölgesinde pirinç fidesi taşıyan çiftçiler görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Güncel Haberler

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