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Çin'de Pirinç Fideleri "Akıllı" Yöntemlerle Yetiştiriliyor

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Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki önemli bir tahıl üretim üssü olan Jiansanjiang'da pirinç fidesi yetiştiriciliğinde akıllı yöntemler kullanılmaya başlandı.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki önemli bir tahıl üretim üssü olan Jiansanjiang'da pirinç fidesi yetiştiriciliğinde akıllı yöntemler kullanılmaya başlandı.

Üs, pirinç fidelerinin hayatta kalma oranını artırmak için bir dizi akıllı yetiştirme ekipmanı kullanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Jiansanjiang'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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