Çin'de Perakende Satışlar Yılın İlk 10 Ayında Yüzde 4,3 Arttı

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de tüketim mallarının perakende satışları yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre bu dönemde tüketim malları perakende satışları toplam 41,2169 trilyon yuan (yaklaşık 5,82 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Ekimde perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artış gösterdi.

NBS sözcüsü Fu Linghui, düzenlediği basın toplantısında hizmet tüketimini destekleyen politikaların yürürlüğe girmesi ve tatil ekonomisinin sağladığı güçlü ivmeyle birlikte hem mal hem de hizmet perakende satışlarının büyüme eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

İlk 10 ayda hizmet sektöründeki perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarken, bu oran mal perakende satışlarının büyüme hızını geride bıraktı.

Ocak-ekim döneminde kentsel bölgelerdeki perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarken, kırsal bölgelerdeki satışlar yüzde 4,6 yükseldi.

Çevrimiçi perakende satışlar, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artışla parlak bir performans sergiledi.

Fu, Çin'in tüketim yapısını iyileştirme konusunda kritik bir aşamada olduğunu belirterek, kültür turizmi ve sağlık gibi sektörlerde geniş bir büyüme potansiyeli bulunduğunu, gümüş ekonomisi ve hızlı yükselen sektörlerin ise tüketim artışına yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Sözcü, tüketimi teşvik edici politikaların etkin şekilde uygulanmasıyla piyasa satışlarının genel olarak istikrarlı seyrettiğini, ancak tüketim kapasitesi ve tüketici güveninde hala iyileştirme alanları bulunduğunu kaydetti.

Fu, gelecekte tüketimi destekleyici politikaların uygulanmasına, istihdamın istikrarlı hale getirilmesine ve gelirlerin artırılmasına, yüksek kaliteli arzın genişletilmesine ve tüketim ortamının iyileştirilmesine devam edileceğini, böylece tüketim potansiyelinin etkin bir şekilde harekete geçirileceğini ifade etti.