Haberler

Çin'de Perakende Satışlar Yılın İlk 10 Ayında Yüzde 4,3 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de, yılın ilk 10 ayında perakende tüketim malları satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak toplam 41,2 trilyon yuan seviyesine ulaştı. Ekim ayındaki artış ise yüzde 2,9 oldu. NBS sözcüsü, hizmet tüketimini destekleyen politikaların etkisiyle büyümenin devam ettiğini vurguladı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de tüketim mallarının perakende satışları yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre bu dönemde tüketim malları perakende satışları toplam 41,2169 trilyon yuan (yaklaşık 5,82 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Ekimde perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artış gösterdi.

NBS sözcüsü Fu Linghui, düzenlediği basın toplantısında hizmet tüketimini destekleyen politikaların yürürlüğe girmesi ve tatil ekonomisinin sağladığı güçlü ivmeyle birlikte hem mal hem de hizmet perakende satışlarının büyüme eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

İlk 10 ayda hizmet sektöründeki perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarken, bu oran mal perakende satışlarının büyüme hızını geride bıraktı.

Ocak-ekim döneminde kentsel bölgelerdeki perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarken, kırsal bölgelerdeki satışlar yüzde 4,6 yükseldi.

Çevrimiçi perakende satışlar, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artışla parlak bir performans sergiledi.

Fu, Çin'in tüketim yapısını iyileştirme konusunda kritik bir aşamada olduğunu belirterek, kültür turizmi ve sağlık gibi sektörlerde geniş bir büyüme potansiyeli bulunduğunu, gümüş ekonomisi ve hızlı yükselen sektörlerin ise tüketim artışına yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Sözcü, tüketimi teşvik edici politikaların etkin şekilde uygulanmasıyla piyasa satışlarının genel olarak istikrarlı seyrettiğini, ancak tüketim kapasitesi ve tüketici güveninde hala iyileştirme alanları bulunduğunu kaydetti.

Fu, gelecekte tüketimi destekleyici politikaların uygulanmasına, istihdamın istikrarlı hale getirilmesine ve gelirlerin artırılmasına, yüksek kaliteli arzın genişletilmesine ve tüketim ortamının iyileştirilmesine devam edileceğini, böylece tüketim potansiyelinin etkin bir şekilde harekete geçirileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.