Çin'de Pediatrik Solunum Yolu Hastalıklarında Düşüş Kaydedildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, Çin genelindeki orta ve üst düzey sağlık kurumlarında pediatrik solunum yolu hastalıklarına ilişkin teşhis ve tedavi sayısında düşüş olduğunu belirtti. Bazı hastaların sağlık ocaklarına yönlendirilmesiyle ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiği ifade edildi.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin genelindeki orta ve üst düzey sağlık kurumlarında pediatrik solunum yolu hastalıklarına ilişkin teşhis ve tedavi sayısında düşüş kaydedildiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, bazı büyük çocuk ihtisas hastaneleri ve genel hastanelerde daha önce artış kaydedilen vaka sayısının son zamanlarda bir nebze azaldığını söyledi.

Mi, ateş müdahale klinikleri ile acil servislerde solunum yolu hastalıkları için ayakta tedavi gören hasta sayısının ise değişmediğini belirtti.

Sözcü, bazı hastaların sağlık ocaklarına yönlendirilmesiyle ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini ifade etti.