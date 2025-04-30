Çin'de Patlama: 17 Yaralı

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir binada meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyaletin merkezi Tayyüen şehrinin Şiaodien ilçesinde yerleşim bölgesindeki bir binada patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan video ve fotoğraflarda patlamanın ardından çevrede yoğun bir dumanın yükseldiği, cam kırıklarının çevreye yayıldığı ve hasar gören bazı araçların alev aldığı görüldü.

Patlamanın sebebi ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.