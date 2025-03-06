Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Çin'de Özel İşletmelerin Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de Özel İşletmelerin Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'deki özel işletmelerin sayısı ocak ayı itibarıyla 56,707 milyon adede ulaştı. Bu rakam, 2012 yılına göre 5,2 kat artış gösterdi. Ayrıca, özel yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı 420.000'i aştı.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'deki özel işletmelerin sayısı ocak ayı sonu itibariyle 56,707 milyona ulaştı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre rakam 2012 yılındaki şirket sayısının 5,2 katına işaret ediyor.

2012 yılında 28.000 olan özel yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı bu yıl itibarıyla 420.000'i aşarken, bu işletmelerin, ülkedeki yüksek teknoloji işletmeleri içindeki oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 92'nin üzerine çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
img

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
img

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.