Çin'de Özel İşletmelerin Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'deki özel işletmelerin sayısı ocak ayı sonu itibariyle 56,707 milyona ulaştı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre rakam 2012 yılındaki şirket sayısının 5,2 katına işaret ediyor.

2012 yılında 28.000 olan özel yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı bu yıl itibarıyla 420.000'i aşarken, bu işletmelerin, ülkedeki yüksek teknoloji işletmeleri içindeki oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 92'nin üzerine çıktı.