Çin'de Otoyolda Gezen Asya Filleri
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir vahşi Asya fili sürüsü otoyolda gezintiye çıktı. Filler daha sonra doğa koruma alanına doğru yol aldı.
ÇEKİM TARİHİ: 7 Temmuz 2024
KONUM: Kunming, Çin
Otoyoldaki Asya fillerinin çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde geçtiğimiz günlerde bir vahşi Asya fili sürüsü şaşırtıcı şekilde otoyolda gezintiye çıktı. Otoyolda saatlerce dolaşan filler daha sonra doğa koruma alanına doğru yol aldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.(XHTV)