Çin'de Otonom İşleyen En Büyük Açık Deniz Petrol Sahası Üretim Rekoru Kırdı
Çin'in otonom işleyen en büyük açık deniz petrol sahası Suizhong 36-1, şu ana kadar 100 milyon tondan fazla ham petrol üreterek, Çin'de 100 milyon tonu aşkın üretim yapan ilk petrol sahası oldu.
ÇEKİM TARİHİ: 21 Haziran 2024
Petrol sahasından çeşitli görüntüler
Çin'in otonom işleyen en büyük açık deniz petrol sahası Suizhong 36-1, şu ana kadar 100 milyon tondan fazla ham petrol üreterek, Çin'de 100 milyon tonu aşkın üretim yapan ilk petrol sahası oldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)