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Çin'de Otonom İşleyen En Büyük Açık Deniz Petrol Sahası Üretim Rekoru Kırdı

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Çin'in otonom işleyen en büyük açık deniz petrol sahası Suizhong 36-1, şu ana kadar 100 milyon tondan fazla ham petrol üreterek, Çin'de 100 milyon tonu aşkın üretim yapan ilk petrol sahası oldu.

ÇEKİM TARİHİ: 21 Haziran 2024

Petrol sahasından çeşitli görüntüler

Çin'in otonom işleyen en büyük açık deniz petrol sahası Suizhong 36-1, şu ana kadar 100 milyon tondan fazla ham petrol üreterek, Çin'de 100 milyon tonu aşkın üretim yapan ilk petrol sahası oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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