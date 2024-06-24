Çin'de Otonom İşleyen En Büyük Açık Deniz Petrol Sahası Üretim Rekoru Kırdı

ÇEKİM TARİHİ: 21 Haziran 2024

Petrol sahasından çeşitli görüntüler

Çin'in otonom işleyen en büyük açık deniz petrol sahası Suizhong 36-1, şu ana kadar 100 milyon tondan fazla ham petrol üreterek, Çin'de 100 milyon tonu aşkın üretim yapan ilk petrol sahası oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)