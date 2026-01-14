Haberler

Çin'de Otomobil Üretimi ve Satışları 2025'te Rekor Kırdı

Güncelleme:
Çin'in otomobil üretimi ve satışları 2025'te 34 milyonu aşarak rekor kırdı. 2022 yılında üretim %10,4, satışlar ise %9,4 artış gösterdi. Yeni enerjili araçlar da hızla büyüyor.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretimi ve satışları 2025 yılında 34 milyon adedi aşarak rekor kırdı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre toplam otomobil üretimi geçen yıl 34,531 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artış gösterirken, otomobil satışları ise yüzde 9,4 artarak 34,4 milyon adede yükseldi.

Çin'in 17 yıl art arda dünya çapında ilk sırada yer alan otomobil üretimi ve satışlarının 3 yıl art arda 30 milyon adedin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Yeni enerjili araç üretiminin hızlanan büyüme ivmesiyle üretimin bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 16,626 milyon adede, satışlarınsa yüzde 28,2 artışla 16,49 milyon adede ulaştığını kaydeden birlik, ülkenin bu konuda 11 yıl art arda dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
