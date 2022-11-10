Çin'de Otomobil Üretimi ve Satışları Ekim'de İvme Kazandı

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan yeni verilere göre, Ekim ayında ülkenin otomobil endüstrisindeki üretim ve satışlarda güçlü büyüme devam etti.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan yeni verilere göre, Ekim ayında ülkenin otomobil endüstrisindeki üretim ve satışlarda güçlü büyüme devam etti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan verilere göre, dünyanın en büyük otomobil pazarında otomobil üretimi geçtiğimiz ay yıllık yüzde 11,1 artışla 2,6 milyon adede ulaştı, otomobil satışları ise yüzde 6,9 artışla 2,5 milyon adedi aştı.

Bu yılın ilk 10 ayında ise otomobil üretimi yıllık yüzde 7,9 artışla 22,24 milyon adede ulaştı. Otomobil satışları da aynı dönemde yüzde 4,6 artışla 21,98 milyon adet olarak gerçekleşti.

Birlik, otomobil endüstrisinin başlıca ekonomik göstergelerinin iyileşmeye devam ettiğini ve bunun da otomobil pazarının tüm yıl boyunca istikrarlı bir büyüme sağlamasına yardımcı olacağını söyledi.