Çin'de Otomobil Üretim Sektörü, Ocak-Ekim Döneminde Sağlam Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki otomobil sektörü verileri, ülkedeki otomobil üretim sektörünün, yılın ilk 10 ayında üretim, gelir ve kar açısından istikrarlı bir büyüme kaydederek, ülkenin endüstriyel anlamda toparlanmasına öncülük ettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki otomobil sektörü verileri, ülkedeki otomobil üretim sektörünün, yılın ilk 10 ayında üretim, gelir ve kar açısından istikrarlı bir büyüme kaydederek, ülkenin endüstriyel anlamda toparlanmasına öncülük ettiğini gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, sektörün sanayi katma değeri yılın ilk on ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artış kaydederek, ilk üç çeyrekten 1,2 yüzde puan ve tüm imalat sanayinin 4,7 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Sektördeki şirketlerin toplam işletme gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 7,49 trilyon yuana (yaklaşık 1,07 trilyon ABD doları) yaklaştı. Rakam, toplam imalat sektöründeki gelirin 2,1 yüzde puan daha üzerinde.

Veriler, Çin'deki otomobil üreticilerinin Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 425,06 milyar yuan toplam kar elde ettiğini gösterdi.