Çin'de Otomobil Satışları Şubat'ta Yüzde 13,5 Arttı

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cuma günü açıkladığı veriler, ülkedeki otomobil satışlarının Şubat'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla yaklaşık 1,98 milyon adede ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cuma günü açıkladığı veriler, ülkedeki otomobil satışlarının Şubat'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla yaklaşık 1,98 milyon adede ulaştığını gösterdi.

Verilere göre otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 düşüşle 3,625 milyon adet oldu.

Binek araç satışları sadece Şubat'ta yüzde 10.9 artarak 1.65 milyon adedin üzerine çıktı.