Haber : Çin'de Otomobil İhracatı Temmuz Ayında Rekor Kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Otomobil İhracatı Temmuz Ayında Rekor Kırdı

 - Güncelleme:
Çin'de Otomobil İhracatı Temmuz Ayında Rekor Kırdı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan otomobil sektörü verileri, ülkenin otomobil ihracatının Temmuz ayında aylık bazda yeni bir rekor kırdığını gösterdi.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan otomobil sektörü verileri, ülkenin otomobil ihracatının Temmuz ayında aylık bazda yeni bir rekor kırdığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ülkedeki otomobil firmaları geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla yaklaşık 290 bin otomobil ihraç etti. Rakam, Haziran ayında ihraç edilen otomobil sayısının yüzde 16,5 üzerinde. Yeni enerjili araçların Temmuz ayındaki ihracatı ise Haziran ayına göre yaklaşık yüzde 90 artarak 54 bin adede ulaştı. Aslan payını binek araçların aldığı ülkedeki otomobil ihracatı, 202 2'nin ilk yedi ayında 1,51 milyon adede ulaştı.Birliğin tahminlerine göre, otomobil ihracatı tüm yıl boyunca 2,4 milyon adedi geçebilir.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title