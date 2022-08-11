Çin'de Otomobil İhracatı Temmuz Ayında Rekor Kırdı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan otomobil sektörü verileri, ülkenin otomobil ihracatının Temmuz ayında aylık bazda yeni bir rekor kırdığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ülkedeki otomobil firmaları geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla yaklaşık 290 bin otomobil ihraç etti. Rakam, Haziran ayında ihraç edilen otomobil sayısının yüzde 16,5 üzerinde. Yeni enerjili araçların Temmuz ayındaki ihracatı ise Haziran ayına göre yaklaşık yüzde 90 artarak 54 bin adede ulaştı. Aslan payını binek araçların aldığı ülkedeki otomobil ihracatı, 202 2'nin ilk yedi ayında 1,51 milyon adede ulaştı.Birliğin tahminlerine göre, otomobil ihracatı tüm yıl boyunca 2,4 milyon adedi geçebilir.