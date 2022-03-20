Çin'de otomobil ihracatı 2 ayda yüzde 75 arttı - Haberler

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Çin'de otomobil ihracatı 2 ayda yüzde 75 arttı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de otomobil ihracatı 2 ayda yüzde 75 arttı

Çin'de otomobil ihracatı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydetti.

Çin'de otomobil ihracatı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, yılın 2 ayında 412 bin araç ihraç edildi. Binek araç ihracatı, yıllık bazda yüzde 84 artışla 331 bine ulaştı.

"Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının yüzde 52'sini oluşturdu.

Çin'in otomobil ihracatı, 2021'de önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 2,02 milyona çıkmıştı. Elektrikli araç ihracatı ise yaklaşık 3 kat artışla 310 bine ulaşmıştı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Tragger, Güncel, Haberler

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