Çin'de Otobüs Arkalarına Trafik Işıklarını Anlık Gösteren Dijital Ekranlar Yerleştirildi
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Bir otobüsün arkasında ilerlerken trafik ışıklarını görememekten mi endişe ediyorsunuz?Çin'in Chongqing kentinde bu sorunu çözmek için otobüslerin arkasına, gelecek kavşakta trafik ışıklarının durumunu ve geri sayım saniyelerini gösteren ekranlar yerleştirildi.
Bir otobüsün arkasında ilerlerken trafik ışıklarını görememekten mi endişe ediyorsunuz?
Çin'in Chongqing kentinde bu sorunu çözmek için otobüslerin arkasına, gelecek kavşakta trafik ışıklarının durumunu ve geri sayım saniyelerini gösteren ekranlar yerleştirildi.
Şimdiye kadar Chongqing'deki 120'den fazla otobüs bu teknolojiyle donatıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel