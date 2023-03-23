Çin'de Otobüs Arkalarına Trafik Işıklarını Anlık Gösteren Dijital Ekranlar Yerleştirildi

Bir otobüsün arkasında ilerlerken trafik ışıklarını görememekten mi endişe ediyorsunuz?Çin'in Chongqing kentinde bu sorunu çözmek için otobüslerin arkasına, gelecek kavşakta trafik ışıklarının durumunu ve geri sayım saniyelerini gösteren ekranlar yerleştirildi.