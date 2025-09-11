Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 79 Yıla Yükseldi

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey sağlık yetkilisi olan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, ülkedeki ortalama yaşam süresinin 79 yıla yükseldiğini söyledi.

Lei, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin sağlık sektöründe kaydettiği ilerlemelere ilişkin perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ülkedeki ortalama yaşam süresinin 2020 ile 2024 sonu arasında 1,1 yıl yükseldiğini belirtti.

Bu yükselişin gelişmekte olan bir ülke için "önemli bir gelişme" anlamına geldiğine dikkat çeken Lei, eyalet düzeyindeki 8 bölgedeyse ortalama yaşam süresinin 80 yılın üzerinde olduğunu ifade etti.

Anne ve bebek ölüm oranlarının son 5 yıldır düşmeye devam ettiğini söyleyen Lei, halkın genel sağlık seviyesinde istikrarlı iyileşme yaşandığını vurguladı.