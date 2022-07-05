Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 77,93 Yıla Ulaştı - Haberler

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Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 77,93 Yıla Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 77,93 Yıla Ulaştı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir sağlık yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Çin halkının ortalama yaşam süresinin 77,93 yıla yükseldiğini belirtti.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir sağlık yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Çin halkının ortalama yaşam süresinin 77,93 yıla yükseldiğini belirtti. Çin 2016'da Sağlıklı Çin 2030 planını yürürlüğe soktuğunda, bu rakam 76,5 idi. Sağlıklı Çin girişiminin tanıtımından sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Mao Qun'an, basın toplantısında, Çin'in önemli sağlık göstergelerinde orta ve yüksek gelirli ülkeler arasında lider konumda olduğunu ve planda belirlenen 2020 hedeflerine genel olarak ulaşıldığını ifade etti. Girişimin ilerletilmesinde kazanılan başarılar hakkında bilgi veren Mao, sağlık teşvikine yönelik bir politika sisteminin şekillendiğini, sağlık risk faktörlerinin etkin şekilde kontrol altına alındığını, sağlık sürekliliği sırasında insanlara sağlık hizmetleri sunma kapasitesinin önemli ölçüde geliştirildiğini ve büyük hastalıkların etkili şekilde kontrol altına alındığını vurguladı.

Xinhua / Güncel

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