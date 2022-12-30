Çin'de Önemli Bir Enerji Nakil Projesi Tamamen Devreye Girdi

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin enerji bakımından zengin batı bölgelerinden doğudaki enerji tüketen bölgelere elektrik gönderen önemli bir yerel enerji nakil projesini tamamen devreye soktu.

Çin Devlet Şebekesi Şirketi (Devlet Şebekesi) tarafından verilen bilgilere göre Baihetan- Zhejiang 800 kilovoltluk ultra yüksek voltajlı (UHV) doğru akım enerji nakil projesi, Cuma günü tamamlandı ve faaliyete geçti.

Ülkenin ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Baihetan'da üretilen temiz enerji, 2.121 kilometrelik bir nakil hattıyla güneybatıdaki Sichuan eyaletinden doğudaki Zhejiang eyaletine gönderilecek.

Baihetan'dan doğudaki Jiangsu eyaletine enerji nakleden benzer bir proje, Temmuz'da kullanıma sunulmuştu.

Devlet Şebekesi UHV Departmanı'ndan Huang Yong, iki UHV projesiyle yılda yaklaşık 60 milyar kilovat-saat temiz enerji sağlanarak 27 milyon ton kömür tasarruf edileceğini ve karbondioksit emisyonlarının 49 milyon ton azaltılacağını söyledi.

Huang, bu projelerinin ayrıca doğudaki bölgelerin yaklaşan kış dönemindeki en üst düzeydeki enerji kullanımıyla başa çıkmasına, ekonomik kalkınmanın enerji taleplerini karşılamasına ve insanların geçimini sağlamasına yardımcı olacağını vurguladı.

Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin üst kesimini oluşturan Jinsha Nehri üzerinde bulunan Baihetan, toplam 16 milyon kilovatlık kurulu kapasiteye sahip ve bu bakımdan Üç Boğaz Barajı'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.