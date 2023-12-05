Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge, okullarda salgın gözetiminin güçlendirilmesini ve öğrencilerin sağlığına öncelik verilmesini öngörüyor.

Çin'de okullarda hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için çabalar hızlandırıldı

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'de kış mevsiminde okullarda hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün güçlendirilmesine yönelik çabalar hızlandırıldı.

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayımlanan bir genelge, ülke çapındaki eğitim yetkilileri ve okulların salgın gözetimini güçlendirmesi ve öğretim personeli ile öğrenciler arasında günlük koruma ve sağlık izleme bilincini artırmasını öngörüyor.

Genelge, öğrencilerin sağlığına öncelik verilmesi çağrısında bulunurken, hasta olduklarında ödev yükümlülüğünün kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

Genelge ayrıca müdahale planlarının iyileştirilmesi ile çevrimiçi ve yüz yüze öğretim arasında sorunsuz bir geçiş sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor.

Eğitim yetkilileri ve okullardan, öğretmenler ve öğrenciler arasında mevsimsel bulaşıcı hastalıklar hakkında farkındalığı artırmaları ve çocuklar ve gençler arasında aşılama programlarını ilerletmek için ilgili departmanlarla koordinasyon sağlamaları istendi.