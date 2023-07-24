Çin'de Okul Spor Salonunun Çatısı Çöktü: 11 Ölü, 4 Yaralı

Çin'in Heilongjiang eyaletine bağlı Qiqihar kentinde bir okulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın nedeni, spor salonunun bitişiğindeki inşaat sırasında çatıya yığılan malzemenin ağırlaşması ve yağmurun etkisiyle çökmesi olarak belirlendi. İnşaatı üstlenen şirket yetkilileri gözaltına alındı.