Çin'de Ödemelerini Çevrimiçi Yapanların Sayısı 900 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, Çin'de ödemelerini çevrimiçi yapanların sayısı 2021 sonunda 904 milyona ulaştı. Çin Ödeme ve Takas Birliği'ne göre, ülkedeki toplam internet kullanıcı sayısının yüzde 87,6'sını oluşturan bu sayı bir yıl öncesine oranla yaklaşık 50 milyon artış kaydetti. Çin'in nakitsiz ve kartsız ödeme trendi büyümeye devam ediyor ve yemek siparişinden otobüs bileti ücreti ödemeye kadar giderek artan sayıda alanı kapsıyor. Çin bankalarında, geçen yıl yapılan bu tür işlemlerin sayısı 2012 yılına göre 4,32 kat artarak 102,28 milyara, işlemlerin toplam değeri ise 2012'ye göre 1,86 kat artarak 2.353,96 trilyon yuana (yaklaşık 350 trilyon ABD doları) ulaştı. Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Wang Suzhen'e göre, sektörün pazar konsantrasyonu geçen yıl rekabet derinleştikçe azaldı. Çevrimiçi ödemede ilk 10 banka, 2021'de derneğin banka üyelerinin toplam çevrimiçi ödeme hacminin yüzde 83,75'ini oluşturdu. Bu oranda yıllık bazda 7,63 yüzde puan düşüş kaydedildi. En büyük 10 ödeme kuruluşunun payı da 0,48 yüzde puanlık hafif bir azalışla yüzde 96,25'e düştü.

Xinhua / Güncel