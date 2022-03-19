Çin'de ocak ve şubatta fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı

Çin, petrol, doğal gaz, kömür çıktıları ve elektrik üretimi 2022'nin ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre kömür üretimi, ocak ve şubat aylarında yıllık yüzde 10,3 artışla 690 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde kömür ithalatı ise yüzde 14 azalarak 35,39 milyon tona geriledi.

Ham petrol üretimi yılın ilk iki ayında önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 33,7 milyon tona çıktı. Bu dönemde günlük ortalama 567 bin ton çıktı sağlandı. Petrol ithalatı ise yüzde 4,9 azalarak 85,14 milyon tona düştü.

Doğal gaz üretimi yıllık yüzde 6,7 artışla 37,2 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz ithalatı ise yüzde 3,8 azalarak 19,86 milyon tona indi.

Elektrik üretimi arttı

Öte yandan elektrik üretimi de 2022'nin ilk iki ayından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1,31 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik üretimi, Aralık 2021'de yıllık yüzde 2,1 azalmıştı.

Hidroelektrik üretimi yüzde 8,2, termal kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 4,3, nükleer enerjiden yüzde 9,6 ve güneş enerjisinden yüzde 6,5 artış gösterirken rüzgar enerjisi çıktısı yüzde 7,6 azaldı.