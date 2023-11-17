Çin'de Ocak-Ekim Döneminde 41.947 Adet Yabancı Yatırımlı Yeni Şirket Kuruldu
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BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'de bu yılın ilk 10 ayında toplam 41.947 adet yabancı yatırımlı yeni şirket kuruldu.
BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'de bu yılın ilk 10 ayında toplam 41.947 adet yabancı yatırımlı yeni şirket kuruldu.
Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 artışa işaret ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel