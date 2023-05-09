Çin'de Nisan Boyunca 527.000 Adet Yeni Enerjili Araç Satıldı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araç perakende satışları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,6 artış kaydetti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin Salı günü yayımladığı verilere göre, Çin genelinde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüşle toplam 527.000 yeni enerjili araç satıldı.

Veriler, büyük yerli markaların yeni enerjili araç satışlarının, ülkedeki toplam yeni enerjili araç satışlarının yüzde 70,5'ini oluşturduğunu ortaya koydu.

Çin, Nisan ayında 91.000 yeni enerjili binek otomobil ihraç etti. Bu veri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.028,5 ve Mart ayına göre ise yüzde 29,4 artış anlamına geliyor.

Çin Binek Otomobil Birliği ayrıca, 2023'ün ilk dört ayında Çin'deki yeni enerjili araç perakende satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1,84 milyon adede ulaştığını duyurdu.