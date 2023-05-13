Çin'de Nisan Ayında Yaşanan Doğal Afetler 10.000'den Fazla Kişiyi Yerinden Etti

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında Çin'de meydana gelen doğal afetler toplam 5,44 milyar yuan (yaklaşık 782,95 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayba yol açtı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında Çin'de meydana gelen doğal afetler toplam 5,44 milyar yuan (yaklaşık 782,95 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayba yol açtı.

Bakanlık, afetlerin 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 10.000'den fazla kişinin yerinden olmasına yol açtığını ve 7,94 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

Bakanlık, Çin'de Nisan ayında meydana gelen afetlerin temel olarak dolu fırtınası, kuraklık ve dondurucu soğuklardan oluştuğunu belirtti.

Bakanlık, Nisan'da farklı düzeylerde sel, jeolojik afetler, kum fırtınaları, depremler, kar felaketleri ve orman ve çayır yangınlarının da görüldüğünü sözlerine ekledi.

Bakanlığa göre afetlerde 500'den fazla ev yıkıldı, 2.600'den fazla ev ciddi hasar aldı ve 68.000 ev zarar gördü.

Bakanlık, doğal afetlerin 731.200 hektar ürünü de etkilediğini kaydetti.