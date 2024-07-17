Çin'de Nilüferlerin Açmasıyla Yaz Mevsimi Başlıyor

Çiçek açan nilüferlerin çeşitli görüntüleri

Nilüferlerin açması için yaz mevsiminden daha güzel bir zaman olamaz.

Çin'in çeşitli bölgelerinde zümrüt yeşili yapraklarıyla geniş alanlara yayılan nilüferler, gövdelerini uzatarak pembe ve yumuşak beyaz çiçeklerini açıyor. Bu çiçekler yaza tazelik ve şiirsel bir dokunuş katıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hengyang'dan bildiriyor. (XHTV)