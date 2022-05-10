Çin'de Nev Perakende Satışları, Nisan Ayında Pandeminin Yarattığı Darbeye Rağmen Arttı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki yeni enerjili araçların (NEV) satışları, Nisan ayında Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen yükseldi. Birliğe göre, Çin'deki NEV'lerin perakende satışları, geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,4 artış kaydederek 282 bin adede ulaştı.

Veriler, Çin'deki NEV satışlarının yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre hızla yükselerek yüzde 128,4 artışla 1,35 milyon adede ulaştığını gösterdi. Verilere göre, NEV pazar penetrasyon oranı, geçen yılın aynı ayında elde edilen yüzde 9,8'e kıyasla, Nisan ayında yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. Birliğin verileri ayrıca, Çin'deki binek otomobil perakende satışlarının geçen ay önceki yılın aynı dönemine yüzde 35,5 azalarak 1,04 milyon adede düştüğünü gösterdi.

Xinhua / Güncel