Çin'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki At Nalı Yengeci Görüntülendi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guangxi Beibu Körfez Üniversitesi Okyanus Bilimi Fakültesi'nden araştırmacılar yakın zamanda bir at nalı yengecinin nadiren elde edilebilen görüntülerini yakaladı.

400 milyon yıldır dünyada yaşayan at nalı yengeci, hala özgün görünümünü koruyor.

"Yaşayan fosil" olarak bilinen bu tür, 2012 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türlerin kırmızı listesine dahil edildi ve Çin'de ulusal ikinci seviye koruma altındaki hayvan sınıfında bulunuyor.

Guangxi'nin Beibu Körfezi ve kıyıları, at nalı yengeci için ana yaşam ve üreme alanı konumunda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)