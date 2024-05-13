Çin'de Nadir Kahverengi Dev Panda Görüntülendi

Xİ'AN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Qinling Dağları'nda vahşi bir kahverengi dev panda görüntülendi. Böylelikle, son derece nadir rastlanan panda alt türü bölgede 11. kez görüntülenmiş oldu.

Shaanxi Eyaleti Ormancılık Bürosu'nun verdiği bilgilere göre, kahverengi panda 17 Ocak'ta Changqing Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaklaşık 1.500 metre yükseklikte kurulan bir kızılötesi kamera tarafından görüntülendi.

Qinling Dağları'nda bir kahverengi pandanın görüntülendiği son tarih 2018 yılıydı.

İlk kez 1985 yılında Çin'in Qinling Dağları'nda görülen kahverengi panda, o tarihe kadar bilinmeyen bir türdü. Vahşi kahverengi pandaların kaydedilen tüm fotoğrafları ise bu bölgede çekildi.