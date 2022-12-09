Çin'de Nadir Bulunan Sazan Türünün Popülasyonu 20 Yılda 44 Kat Arttı

XİNİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Qinghai eyaleti tarım ve kırsal işler departmanı, ülkedeki Qinghai Gölü'nde 2022'de 114.100 ton çıplak sazan bulunduğunu ve bu rakamın 2002'deki rakamın 44 katından fazla olduğunu söyledi.

Göçmen yetişkin çıplak sazanlar, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Haibei Tibet Özerk İli'nin Gangcha ilçesindeki Qinghai Gölü'nün bir iç nehri olan Quanji Nehri'nde akıntıya karşı yüzüyor, 30 Haziran 2022. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua)

XİNİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Qinghai eyaleti tarım ve kırsal işler departmanı, ülkedeki Qinghai Gölü'nde 2022'de 114.100 ton çıplak sazan bulunduğunu ve bu rakamın 2002'deki rakamın 44 katından fazla olduğunu söyledi.

Yangtze Nehri Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından kaydedilen izleme verilerine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan ülkenin en büyük iç tuzlu su gölünde, bu yıl çıplak sazan stoklarında yıllık yüzde 5,1'lik bir büyüme kaydedildi.

Çin'de "Huangyu" olarak bilinen sazan türü, Qinghai Gölü'ne özgü bir tür. Balık sadece yerel kuş türlerinin varlığı için değil, aynı zamanda yayla gölünün ekolojik dengesi için de kritik öneme sahip.

Aşırı avlanma ve çevresel bozulma nedeniyle, çıplak sazan popülasyonu 1960'larda ve 1970'lerde keskin bir şekilde azalmıştı. 2002'de Qinghai Gölü'nde yalnızca 2.592 ton çıplak sazan bulunuyordu.

Gölün çıplak sazan kurtarma merkezinden Qi Hongfang, "Düşük sıcaklık ve sınırlı oksijen nedeniyle Qinghai Gölü'nde plankton kıtlığı var" dedi. "Gölde çıplak sazanların büyümesi yavaş ve üreme kapasiteleri düşük. Balık stokları tükendiğinde eski haline getirmek kolay değil."

Eyalette türleri korumak ve çevreyi eski haline getirmek için 2003 yılında Qinghai Gölü'nde ve yakındaki nehirlerde çıplak sazan avcılığı yasaklandı. Qinghai ayrıca, daha iyi balık yetiştirilebilmesi için son kırk yılda gölü altı kez kapattı.

Eyalette özellikle son 20 yılda yaklaşık 197 milyon yapay olarak yetiştirilmiş yavru göle salındı. Bakanlığa göre, yapay olarak yetiştirilmiş yavruları serbest bırakma uygulaması, türün genel nüfus restorasyonunun yüzde 23'üne katkıda bulunuyor.