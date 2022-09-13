Çin'de, Muifa Tayfunu Yaklaşırken Turuncu Alarm Verildi

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Salı günü, bu yılın 12. tayfunu olan ve Zheijiang eyaletinde Çarşamba günü karaya çıkması beklenen Muifa tayfunu nedeniyle tayfun alarm düzeyini turuncuya yükseltti. Çin'in ulusal gözlemevi olan merkez yaptığı açıklamada, şu andan başlayarak Çarşamba günü öğleden sonraya kadar bora şiddetinde rüzgarların Taiwan, Zhejiang, Fujian, Shanghai ve Jiangsu'nun kıyı bölgelerini vuracağını söyledi. Hava tahminlerine göre önümüzdeki üç gün içerisinde Taiwan, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu, Shandong ve Liaoning'in bazı bölgelerinde şiddetli yağmurların etkili olması bekleniyor. Merkez, sözü edilen bölgelerin tayfun için acil durum hazırlıkları yapmasını tavsiye etti ve bölge sakinlerinden rüzgar ve yağmurun güçlü olduğu zamanlarda seyahat etmemelerini istedi. Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.