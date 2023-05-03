Çin'de Mogao Mağaraları'ndaki Kültürel Eserlerin Korunmasında Dijital Teknoloji Kullanılıyor

DUNHUANG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bir grup genç teknisyen, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'daki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Mogao Mağaraları'nın kültürel eserlerini kalıcı olarak korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak...

Çin'in kuzeybatısında Gansu eyaletindeki Dunhuang'da bulunan Mogao Mağaraları'nda Dunhuang Akademisi'nin dijital koruma ekibinden teknisyen Xiong Yeteng, mağara duvarı resimlerindeki figürlerin fotoğrafını çekmeye hazırlanırken, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Xin/Xinhua)

DUNHUANG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bir grup genç teknisyen, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'daki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Mogao Mağaraları'nın kültürel eserlerini kalıcı olarak korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak için dijital teknolojiden faydalanıyor.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletindeki Dunhuang'da yer alan Mogao Mağaraları bölgesindeki mağara alanının havadan çekilen fotoğrafı, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Xin/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'daki Mogao Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

Dunhuang Akademisi'nin dijital koruma ekibinden pazarlamacı Liao Xuiting, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'da bir duvar resminin birebir kopyasının önünden geçerken, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

Dunhuang Akademisi'nin dijital koruma ekibinde teknisyen olan Nian Haili, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'daki bir duvar resminin figürleri üzerinde çalışırken, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)