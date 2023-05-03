Çin'de Mogao Mağaraları'ndaki Kültürel Eserlerin Korunmasında Dijital Teknoloji Kullanılıyor
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DUNHUANG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bir grup genç teknisyen, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'daki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Mogao Mağaraları'nın kültürel eserlerini kalıcı olarak korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak...
DUNHUANG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bir grup genç teknisyen, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang'daki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Mogao Mağaraları'nın kültürel eserlerini kalıcı olarak korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak için dijital teknolojiden faydalanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel